Welgestelde Nederlander koopt liever Rolex dan dat hij geen spaarrente ontvangt

Hoewel de rentes die wij moeten betalen alweer even oplopen, is dat niet het geval voor de rente die we op spaartegoeden ontvangen. Wie (veel) geld overheeft, steekt dat steeds vaker in een mooi horloge. Dat neemt namelijk wél in waarde toe, het is verhandelbaar voor een nieuw exemplaar en je kunt het ook nog gebruiken.

Door Eva Schouten

"Sommige mensen kunnen slecht tegen negatieve of geen rente", zegt Benno Leeser van Gassan Diamonds in gesprek met NU.nl.

Volgens de bekendste diamantair van het land investeren mensen dan liever in een kostbaar horloge, waarbij Rolex favoriet is. "Die zijn veel in waarde toegenomen en de bezitter heeft er nog plezier van ook."

Volgens hem wordt zo'n horloge gezien als een belegging, die ook nog gedragen kan worden. "In die zin zijn we wel minder calvinistisch geworden in Nederland." Gassan heeft zelfs een op mannen gerichte juwelenlijn opgetuigd. "Ook dat is nu heel erg geaccepteerd", zegt Leeser.

En voor de mensen die investeren in horloges en graag bij de tijd blijven met nieuwe modellen, is ook iets bedacht. "Pre-owned, voor mensen die al drie mooie horloges hebben, maar dan een nieuw exemplaar willen. Een van de andere kunnen ze dan terugverkopen", vertelt Leeser. Daarmee wordt het horloge op zich een ruilmiddel, zoals geld dat ook is.

'Veel mensen uit Noord-Frankrijk die in de auto overnachten'

Gassan, dat in 2019 een recordaantal van zo'n 400.000 toeristen over de vloer had, heeft dergelijke initiatieven ontwikkeld om het gemis aan bijvoorbeeld Chinezen op te vangen. De toeristen die het geld laten rollen, zijn er nog niet. "We gaan niet in een hoekje zitten huilen", zegt Leeser.

Hoewel hij zich gelukkig prijst met de iets minder calvinistisch geworden Nederlandse klant, zou het voor zijn zaken en de stad Amsterdam toch goed nieuws zijn als de toeristen van weleer terugkeren. "Nu zien we veel mensen uit Noord-Frankrijk, die in hun eigen auto overnachten. En veel Nederlanders - heel veel Nederlanders die een dagje Amsterdam doen."

Of en wanneer de toeristen uit verre oorden terugkomen, weet Leeser ook niet. "We verwachten - of beter gezegd hopen - in het tweede kwartaal van 2023."

