Verkoop Ferrari-replica verboden door Haags gerechtshof

De eenmanszaak Kitcar Collection uit Swifterbant mag geen replica's van een Ferrari-model te koop aanbieden, zo heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bepaald.

De Italiaanse autofabrikant Ferrari heeft deels gelijk gekregen in de zaak over de zogenoemde 'Kitcar'. Volgens het gerechtshof in Den Haag is met de 'Kitcar' inbreuk gemaakt op de merkrechten en auteursrechten van Ferrari. De 'Kitcar' mag dan ook niet verkocht worden.