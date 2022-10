Nissan verkoopt Russische activiteiten voor 1 euro

Autobouwer Nissan heeft zijn Russische onderdelen van de hand gedaan voor het symbolische bedrag van 1 euro. Het Japanse bedrijf moet daardoor op de verkochte onderdelen een verlies nemen van 100 miljard yen (707 miljoen euro).

Nissan vertrekt uit het land vanwege de Russische inval van Oekraïne in februari. Kort daarna heeft Nissan zijn activiteiten in het land al stopgezet. Nu, zes maanden later, is besloten om de onderdelen te verkopen.