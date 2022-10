Baggeraar Boskalis (die van het blokkeerschip) verdwijnt van de beurs

Berger en baggeraar Boskalis verdwijnt na meer dan 51 jaar van de Amsterdamse beurs. Het Nederlandse bedrijf speelde zich vorig jaar wereldwijd in de kijker door het in het Suezkanaal vastgelopen containerschip Ever Given binnen een week recht te trekken.

Door Eva Schouten

De beursnotering van de maritiem dienstverlener komt ten einde omdat het bedrijf is overgenomen door investeringsmaatschappij HAL. De laatste dag dat er gehandeld kan worden in Koninklijke Boskalis Westminster is 8 november, zo maakt het bedrijf dinsdag bekend.

HAL betaalde ruim 4 miljard euro voor het bedrijf uit Papendrecht. Boskalis houdt zich in Nederland vooral bezig met dijkversterking en het verbreden van rivieren. Ook is de dienstverlener actief betrokken bij de aanleg van windparken op zee over de hele wereld.

