Nieuwe stakingen bij NS van de baan: bonden akkoord met nieuwe cao

Bij NS zijn er de komende tijd waarschijnlijk geen nieuwe stakingen. De vakbonden CNV, FNV en VVMC zijn akkoord met een nieuwe cao voor NS-personeel. Dat akkoord kwam er na moeizame onderhandelingen, die verschillende keren zorgden voor stakingen.

De drie bonden en de spoorvervoerder bereikten in september al een akkoord over onder meer lonen en werkdruk. Voordat dat akkoord definitief was, moesten de vakbonden het eerst voorleggen aan hun leden. Een meerderheid van de leden keurde de afgelopen dagen de plannen goed.