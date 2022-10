Franse regering is bereid in te grijpen bij stakingen olieraffinaderijen

De Franse regering staat klaar om in te grijpen bij de stakingen bij olieraffinaderijen in het land. Door de actie komt inmiddels een derde van de tankstations in Frankrijk brandstof tekort.

Door onze economieredactie

"We moeten de komende uren een akkoord bereiken", zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire dinsdag. "Onze landgenoten mogen niet de dupe worden van de situatie".

De minister voegde eraan toe dat de regering kan ingrijpen als dat nodig is. Zo kan de regering het personeel dwingen om de staking te beëindigen of gebruikmaken van de brandstofreserves van het land, die ze zorgvuldig heeft opgebouwd om de winter door te komen.

Door de stakingen kunnen de Franse olieraffinaderijen maar 40 procent van de normale capaciteit benutten. Daardoor zijn de dieselprijzen gestegen. Frankrijk wordt nu gedwongen meer brandstof uit andere landen te halen.

De ANWB heeft de afgelopen dagen zo'n honderd meldingen ontvangen van Nederlanders die bij tankstations in Frankrijk gestrand zijn, liet een woordvoerder maandagochtend weten.

