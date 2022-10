Britse centrale bank moet opnieuw ingrijpen na onrust op financiële markten

De centrale bank van het Verenigd Koninkrijk gaat opnieuw obligaties opkopen om paniek op financiële markten te voorkomen. Dat besluit is een reactie op het feit dat veel beleggers hun Britse obligaties maandag hebben verkocht.

Eind september greep de centrale bank ook al in op de obligatiemarkten. Dit was toen nodig omdat Britse staatsobligaties hard in waarde daalden door zorgen over de staatsbegroting van het land. Zonder de ingreep zouden onder meer Britse pensioenfondsen in de problemen komen.