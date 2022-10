Schade door extreem weer dit jaar al stukken hoger dan voorgaande jaren

Dit jaar is de teller dus al opgelopen tot boven de half miljard euro. Dat komt onder meer door de stormen Corrie, Dudley en Eunice die in januari en februari over ons land raasden.

Met 465 miljoen euro was het uitgekeerde bedrag over 2021 ook al fors te noemen. Onder meer de overstroming in Limburg zorgde dat jaar voor veel ellende. Ook was er veel stormschade. Het bedrag over 2021 was ook al flink hoger dan de gemiddelde schade in de jaren 2007 tot en met 2020 (325 miljoen euro).