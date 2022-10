Duitsland gaat deel van gasrekening huishoudens en bedrijven betalen

Delen via E-mail

Duitsland komt met een noodpakket van 96 miljard euro om consumenten en kleine en middelgrote ondernemingen te helpen de oplopende energienota te betalen. Ze krijgen nog dit jaar een eenmalige bedrag dat gelijkstaat aan de kosten voor een maand gasverbruik.

De Duitse inflatie bereikte in september met 10,9 procent het hoogste niveau in meer dan een kwart eeuw. De prijsstijgingen zijn vooral het gevolg van de hogere energiekosten. De oplopende energieprijzen zetten de Duitse bondskanselier Olaf Scholz verder onder druk om de kosten van levensonderhoud aan te pakken.

Andere landen, waaronder Nederland, hebben de afgelopen tijd diverse plannen aangekondigd om burgers en bedrijven te helpen met de energierekening. Prijzen voor gas en stroom zijn de afgelopen tijd hard opgelopen in Europa. Dat komt onder meer door de Russische inval in Oekraïne. Rusland is een belangrijke leverancier van vooral gas.