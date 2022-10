Oekraïne kan tijdelijk geen stroom leveren aan EU na raketaanvallen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Oekraïne zal de komende tijd geen stroom meer leveren aan de Europese Unie. Een golf Russische raketaanvallen hebben veel schade aangericht aan de energie-infrastructuur, zo meldt het Oekraïense ministerie van Energie maandag.

Energieminister Herman Halushchenko noemt de aanvallen op het energienetwerk "de grootste tijdens de oorlog". Hij zei op televisie dat de gehele energieketen het doelwit was om het voor Oekraïne zo lastig mogelijk te maken om de energielevering via een andere route te garanderen.

Als gevolg van de aanvallen zitten zeker vijf provincies in Oekraïne zonder stroom. In veel andere gebieden is de stroom gedeeltelijk weggevallen en zijn er problemen met de watervoorziening.