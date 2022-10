Colombia wakkert vuurtje opnieuw aan in patatoorlog met Nederland

Colombia gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over bevroren patat uit Nederland. Het land voerde in 2018 importheffingen in op bevroren patat omdat het onder de marktprijs verkocht zou worden. De WTO oordeelde maandag dat dit onbewezen is en vindt dat de heffingen opgeschort moeten worden.