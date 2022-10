Gemiddelde nieuwbouwhuis kost meer dan een half miljoen euro

Voor een nieuwbouwhuis is in het tweede kwartaal gemiddeld 518.000 euro betaald, wat een stijging van 16,9 procent is in vergelijking met een jaar eerder. Het is voor het eerst dat de prijs van nieuwbouw gemiddeld boven de 5 ton uitkwam, melden het Kadaster en statistiekbureau CBS dinsdag.

Door onze economieredactie

Ook bestaande koophuizen zijn tussen begin april en eind juni flink duurder geworden (18,4 procent).

Het CBS heeft ook gekeken naar de huizenmarkt in andere lidstaten van de Europese Unie. Van de 26 andere EU-landen zijn er 4 waar woningen sneller in prijs zijn gestegen dan bij ons. De grootste plus was er in Estland (27 procent), gevolgd door Tsjechië en Hongarije (beide 23 procent). Ook in Litouwen was de stijging (22 procent) groter dan in ons land. Onderaan staat Cyprus, waar de prijzen maar 2 procent omhoog gingen.

De cijfers van het CBS en het Kadaster hebben dus betrekking op het tweede kwartaal. Vorige week kwam makelaarsvereniging NVM al naar buiten met prijzen over het derde kwartaal. Daaruit bleek dat de huizenprijzen in die periode zijn gedaald ten opzichte van het kwartaal ervoor. In vergelijking met het derde kwartaal van 2021 was er nog wel een kleine stijging.

