Oud-minister Wouter Koolmees wordt nieuwe topman van NS

Wouter Koolmees wordt per november de nieuwe president-directeur van spoorwegmaatschappij NS. De oud-minister van Sociale Zaken volgt Marjan Rintel op die 1 juli naar vliegmaatschappij KLM vertrok. De aanstelling geldt voor vier jaar.

Koolmees was tot begin dit jaar minister, maar keerde in het nieuwe kabinet niet terug. De econoom was eerder zeven jaar Kamerlid namens D66 en werkte voor het ministerie van Financiën.