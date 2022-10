Voormalig Fed-hoofd Bernanke wint Nobelprijs voor de Economie

De Nobelprijs voor de Economie is dit jaar uitgereikt aan de Amerikaanse economen Ben Bernanke, Douglas Diamond en Philip Dybvig, meldt de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen. Ze ontvangen de prijs voor hun onderzoek naar de rol van banken in tijden van financiële crises.

De laureaten ontvangen de onderscheiding omdat ze hebben bijgedragen "aan het verbeteren van ons begrip over de rol van banken in onze economie, met name in tijden van crises", aldus de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen. Een belangrijke bevinding van hen is dat het essentieel is dat banken overeind blijven in crisistijd.