Gasprijs door zacht weer naar laagste niveau in drie maanden

De Europese gasprijs staat op het laagste niveau in ruim drie maanden. De prijs gaat onder meer omlaag doordat grote hoeveelheden vloeibaar gemaakt aardgas (lng) momenteel Europa bereiken. Ook zorgt zacht herfstweer er de komende twee weken waarschijnlijk voor dat minder energie nodig is om woningen te verwarmen.

De handelsprijs voor een megawattuur gas was maandag vroeg in de ochtend ongeveer 144 euro. Sindsdien veerde de koers wat op naar 151 euro, maar dat is nog altijd minder dan de helft van de piekprijs van eind augustus. Toen betaalden handelaren op sommige momenten bijna 350 euro voor een megawattuur.