Zeker 100 Nederlanders gestrand in Frankrijk door brandstoftekort tankstations

De ANWB heeft zo'n honderd meldingen ontvangen van Nederlanders die gestrand zijn bij tankstations in Frankrijk, laat een woordvoerder maandagochtend weten. Door stakingen bij olieraffinaderijen in het land hebben veel tankstations geen brandstof meer.

Zaterdag zorgden de stakingen voornamelijk voor gestrande reizigers in het noorden van het land en langs de Route du Soleil. Inmiddels kampen bijna alle Franse regio's met tekorten, met uitzondering van Bretagne en het zuidelijke grensgebied bij Spanje.

De Franse olie- en gasmaatschappij TotalEnergies wil nog deze maand met haar Franse personeel over de lonen praten. Branchegenoot ExxonMobil heeft ook last van stakingen, maar onderhandelingen met de werknemers staan vooralsnog niet in de planning.