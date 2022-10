DNB ziet meer risico's voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen

De risico's voor financiële bedrijven als banken zijn in de afgelopen maanden verder toegenomen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) maandag. De toezichthouder wijst op de gevaren van de hoge inflatie, oplopende rentes en een mogelijke recessie. Wel meldt DNB dat de financiële sector er goed genoeg voor staat om deze risico's het hoofd te bieden.

Wel zijn er nu grotere risico's voor de financiële sector dan bij het voorgaande onderzoek in mei. Dit komt door onder meer de combinatie van stijgende rentes, hoge inflatie en afnemende economische groei. "Dat is een mix van factoren die we sinds de jaren zeventig niet meer in deze mate hebben gezien", zegt DNB-president Klaas Knot.