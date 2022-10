80.000 vleeskuikens in Waddinxveen worden geruimd wegens vogelgriep

Op een pluimveebedrijf in Waddinxveen worden ongeveer 80.000 vleeskuikens afgemaakt omdat er vogelgriep is vastgesteld. Volgens het ministerie van Landbouw geldt in de 10 kilometerzone rond het besmette bedrijf een vervoersverbod. In dat gebied ligt nog een ander pluimveebedrijf.

Door onze nieuwsredactie

Sinds woensdag geldt voor heel Nederland weer een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten vanwege het hoge aantal besmettingen met vogelgriep.

Al een jaar raast de ziekte door het land. Normaal verdwijnt de vogelgriep in de zomer, maar dat is dit jaar niet gebeurd.

De afgelopen twee maanden zijn er veel vogelgriepuitbraken met een zeer ziekmakende variant van het virus geweest, bij zowel commerciële houderijen als hobbyhouderijen.

Ook komen er nog dagelijks meldingen binnen over dode wilde vogels in verschillende regio's in Nederland. Ongeveer 40 procent van de ingezonden kadavers blijkt bij laboratoriumonderzoek besmet te zijn met het vogelgriepvirus.

Huidige vogelgrieppandemie is grootste ooit in Europa

Niet alleen in Nederland leidt de vogelgriep tot problemen. In Europa was er niet eerder zo'n grote uitbraak, meldde de Europese gezondheidsdienst ECDC maandag.

De zeer ziekmakende variant van het virus heeft zich over 37 Europese landen verspreid. Tot nu toe zijn ruim 48 miljoen besmette en gezonde vogels geruimd. Ook veel wilde vogels zijn getroffen door vogelgriep.

Aanbevolen artikelen