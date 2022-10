Een op drie tankstations in Frankrijk heeft voorraadproblemen door stakingen

Door stakingen bij meerdere raffinaderijen in Frankrijk kampt inmiddels een op de drie tankstations met voorraadproblemen, heeft het ministerie van Energie zondag bekendgemaakt. De werkonderbrekingen duren inmiddels twee weken. Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies wil deze maand al om tafel met de vakbond.

De loononderhandelingen tussen het olie- en gasconcern en de vakbond stonden in de eerste instantie gepland in november. Het is niet bekendgemaakt wanneer ze nu gaan plaatsvinden. TotalEnergies wil wel dat de stakingen nu ophouden, nu het bedrijf heeft toegezegd eerder te willen onderhandelen.

Bij twee raffinaderijen van TotalEnergies is de productie als gevolg van de stakingen verstoord. Ook branchegenoot ExxonMobil wordt door stakingen getroffen. Bij twee raffinaderijen van die gigant staakt het personeel ook voor hoger loon. De onderhandelingen zijn daar al twee weken bezig, maar een akkoord is er nog niet.

Door de verstoringen bij de raffinaderijen is de brandstofproductie in Frankrijk met ongeveer 60 procent teruggelopen. Het land heeft inmiddels strategische reserves aangebroken.

Veel Fransen hebben last van de problemen. Wachtrijen bij tankstations zijn opgelopen, wat voor gespannen situaties heeft gezorgd. Op sommige plekken in Frankrijk zijn tankbeperkingen ingevoerd.

Ook Nederlanders in Frankrijk worden getroffen. De ANWB meldde dit weekend al dat tientallen Nederlanders in Frankrijk zonder brandstof zijn komen te zitten. Met name in het noorden van het land en langs de Route du Soleil gebeurt dat. De ANWB raadt mensen aan om met een volle tank de grens naar Frankrijk over te steken.