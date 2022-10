Zicht op doorbraak bij oplossen Brexit-problemen

De partijen die sinds deze week weer onderhandelen over een oplossing van de problemen rondom de Brexit, lijken nader tot elkaar te komen. Britse en Ierse vertegenwoordigers zeiden vrijdag dat de sfeer tijdens het overleg is verbeterd en dat er "echt de wil is om het probleem op te lossen".

Door onze economieredactie

Hoewel het Verenigd Koninkrijk al eind januari 2020 uit de Europese Unie is gestapt, zijn de problemen rond de Brexit nog altijd niet opgelost. Belangrijkste struikelblok is de positie van Noord-Ierland.

Dat land maakt deel uit van het Verenigd Koninkrijk, maar ligt vast aan Ierland, dat wel in de EU zit. In het Brexit-akkoord is afgesproken dat de douane controles moet uitvoeren op goederen die van bijvoorbeeld Engeland naar Noord-Ierland gaan.

Hoewel de regering in Londen zijn handtekening onder het akkoord heeft gezet, wil het toch af van die regels. De vrees bestaat dat de handelsgrens een sluimerend conflict in Noord-Ierland laat escaleren. De Britten hebben al gedreigd om het Brexit-akkoord eenzijdig op te zeggen, tot woede van de Europese Unie.

Om tot mogelijke nieuwe afspraken te komen, zijn de verschillende partijen weer met elkaar om de tafel gaan zitten. Een akkoord is er zeker nog niet, maar zowel de Britten als de Ieren zeiden vrijdag dat wel vooruitgang is geboekt.

Zo zei de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney dat de onderhandelingen met de Britten recent zijn verbeterd en dat hij merkte dat er een duidelijke wil was om tot een oplossing te komen. Ook Chris Heaton-Harris, de Britse minister voor Noord-Ierse zaken, vindt dat er vooruitgang is geboekt.

De tijd begint ook te dringen, want door het gesteggel zit Noord-Ierland al maanden zonder regering. Sinn Féin werd de grootste partij, maar een andere partij, de DUP, blokkeert de regeringsvorming uit onvrede met de Brexit-afspraken.

Volgens de wet hebben ze nog maar drie weken om tot een akkoord te komen, anders worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Alle partijen hopen dat het conflict met de EU voor die tijd is opgelost.

