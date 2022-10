Lonen gaan ook meewegen bij huurverhogingen in vrije sector

Een stijging van de huur met maar liefst 15 procent? Om dat te voorkomen wil minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) de wet gaan aanpassen. Huurverhogingen in de vrije sector worden per januari niet alleen bepaald door de hoogte van de inflatie, maar ook door de ontwikkeling van de lonen.

In de huidige situatie mag de huur van een vrijesectorwoning jaarlijks met de inflatie plus 1 procent stijgen. Dat ging jarenlang goed, maar nu de inflatie is opgelopen - in september lag het cijfer op 14,5 procent - kan dat volgend jaar tot extreme huurstijgingen leiden.