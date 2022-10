Verkoop van motoren op hoogste niveau in veertien jaar

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er 13.574 nieuwe motoren geregistreerd. Dat is 1,5 procent meer dan een jaar geleden en is het grootste aantal in veertien jaar.

Door onze economieredactie

Daarnaast was er een verdubbeling van het aantal verkochte elektrische motoren, melden belangenorganisaties BOVAG, Rai Vereniging en dataverzamelaar RDC.

Dat er veel motoren zijn verkocht, komt volgens BOVAG onder meer doordat veel mensen ontdekken dat de voertuigen prettig zijn voor woon-werkverkeer, "vooral nu de filedruk en parkeerproblemen weer toenemen". Verder denkt de vereniging dat de zachte winters van de afgelopen jaren veel weggebruikers hebben overgehaald om er eentje aan te schaffen.

Er zijn in Nederland in totaal 793.122 motoren en zo'n anderhalf miljoen mensen met een motorrijbewijs. Ongeveer de helft van hen heeft dus een eigen exemplaar.

Een klein deel daarvan rijdt op stroom. Van de bijna 800.000 motoren in Nederland zijn er nu 1.434 elektrisch aangedreven. In de eerste negen maanden zijn er 336 e-motoren verkocht. Dat zijn er tweemaal zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

De meest verkochte merken zijn dit jaar:

Yamaha met 2.002 registraties en 14,8 procent marktaandeel Kawasaki (1.759 / 13,0 procent) BMW (1.695 / 12,5 procent) Honda (1.611 / 11,9 procent) Suzuki (943 / 7,0 procent)

Aanbevolen artikelen