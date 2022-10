Steeds meer bedrijven stoppen ermee door corona en kostencrisis

Het aantal mkb-bedrijven dat ermee stopt, groeit gestaag. Ook zijn er meer faillissementen. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Onder meer de inflatie en de naweeën van de coronacrisis zorgen voor problemen bij kleine en middelgrote ondernemingen.

Door onze economieredactie

Vorige maand gingen er 176 bedrijven op de fles. Dat waren er zo'n vijftig meer dan een jaar geleden en is het grootste aantal in bijna twee jaar. Al vijf maanden op rij gaan er meer bedrijven failliet dan in dezelfde maand vorig jaar.

"Het aantal faillissementen is absoluut gezien weliswaar vrij laag, maar het is wel een belangrijke graadmeter voor (financiële) problemen in het bedrijfsleven", zegt Joris Knoben, hoogleraar Ondernemerschap aan de universiteit in Tilburg.

"Dat het aantal faillissementen al een aantal maanden op rij hoger is dan in dezelfde maand vorig jaar is dan ook een negatief teken. Het geeft aan dat de stapeling van problemen, zoals corona en de kostencrisis, steeds meer bedrijven te veel wordt."

Veel bedrijven hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Ze kwamen in zwaar weer terecht door de lockdowns van de coronacrisis. Hierdoor moesten velen interen op hun reserves. Nu komen daar stijgende prijzen bij, onder meer van energie en brandstof. Voor onder meer bakkers, tuinbouwers en transportbedrijven is dat funest. Veel bedrijven kunnen niet al die kosten doorberekenen aan hun klanten en moeten de verliezen dus zelf slikken.

Verder zijn er steeds meer bedrijven die uit zichzelf stoppen, bijvoorbeeld omdat het slecht gaat en ze niet willen wachten tot ze failliet gaan. In de eerste negen maanden van dit jaar stopten 16.436 mkb'ers. Dat waren er in dezelfde periode vorig jaar ruim duizend minder (15.285). Tegelijkertijd liep het aantal startende mkb'ers terug.

"We zien bij het mkb een duidelijke daling van het aantal starters en een stijging van het aantal stoppers", zegt Knoben. "Net zoals het aantal faillissementen is ook dit een signaal van toenemende problemen."

Aanbevolen artikelen