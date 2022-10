Zonnebloemolie was sinds februari 2021 niet zo goedkoop als nu

Oliebollenbakkers kunnen opgelucht ademhalen, want plantaardige oliën zoals zonnebloemolie zijn stukken goedkoper geworden. Ook de wereldwijde voedselprijzen zijn gezakt, maakt de Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) bekend.

De prijzen van palmolie, sojaolie, zonnebloemolie en raapzaadolie stegen hard na de Russische inval in Oekraïne. Oekraïne is een belangrijke producent van zonnebloemolie en kon dit een tijdlang moeilijk exporteren, maar volgens de FAO neemt de handel via de Zwarte Zee weer toe. Dat zorgde ervoor dat de prijs van verschillende soorten kookolie deze maand voor het eerst sinds begin 2021 weer daalden.

Graanprijzen stegen juist ten opzichte van augustus, omdat het nog onzeker is of Rusland een deal met Oekraïne over graanexport zal verlengen. Daarnaast kampten tarweboeren in de Verenigde Staten en Argentinië met droogte.