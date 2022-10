Plantaardige oliën sinds februari 2021 niet zo goedkoop als nu

De prijs van plantaardige oliën, zoals zonnebloemolie of koolzaadolie, is in september flink gedaald. Ook de wereldwijde voedselprijzen zijn gezakt, maakt de Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) bekend.

Door onze economieredactie

De prijzen van palmolie, sojaolie, zonnebloemolie en raapzaadolie stegen hard na de Russische inval in Oekraïne. Oekraïne is een belangrijke producent van zonnebloemolie en kon dit een tijdlang moeilijk exporteren, maar volgens de FAO neemt de handel via de Zwarte Zee weer toe.

Dit heeft er mede voor gezorgd dat de prijsindex van plantaardige oliën is gedaald naar het laagste niveau sinds februari 2021. Dit bekent niet dat al die oliën nu lage prijzen hebben: zonnebloemolie is bijvoorbeeld nog altijd een stuk duurder dan vorig jaar. Wel is de prijs inmiddels weer wat gedaald sinds de Russische invasie in Oekraïne.

Verder daalden de prijzen voor vlees, suiker en zuivelproducten licht ten opzichte van augustus.

Hoewel september de zesde maand op rij was waarin voedsel goedkoper werd, liggen de prijzen nog altijd 5,5 procent hoger dan een jaar geleden, waarschuwt de VN-organisatie.

Graanprijzen stegen juist ten opzichte van augustus, omdat het nog onzeker is of Rusland een deal met Oekraïne over graanexport zal verlengen. Daarnaast kampten tarweboeren in de Verenigde Staten en Argentinië met droogte.

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht stond dat de prijs van zonnebloemolie was gedaald naar het niveau van februari 2021. Dat was onjuist. Het ging om de index van plantaardige oliën, waar ook andere soorten oliën toe behoren. Het bericht is inmiddels aangepast.

