Energie-update: Zo gaat het met de gasprijs

Elke week geeft NU.nl een overzicht van de recente cijfers over de ontwikkeling van de gasprijs, het verbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de laatste cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

Door onze economieredactie

De gasprijs daalde afgelopen week, van 207 euro per megawattuur naar 173 euro. Al langere tijd wordt gas goedkoper. Eind augustus was er nog een piekprijs van zo'n 340 euro per megawattuur. Inmiddels is dat dus gehalveerd.

Dat de prijs al wekenlang gestaag daalt, heeft diverse oorzaken. Rusland heeft weliswaar de gaskraan grotendeels dichtgedraaid, maar Europa is in staat om gas uit andere delen van de wereld te halen, bijvoorbeeld Noorwegen en Algerije. Ook heeft de EU besloten om lidstaten aan te sporen hun gasgebruik terug te dringen.

Een andere belangrijke reden is dat veel landen hun gasvoorraden de laatste tijd al goed hebben kunnen vullen. De landen willen dit om de winter goed door te komen. Zo werd afgelopen week duidelijk dat de opslagen in Frankrijk en België volledig gevuld zijn. In Duitsland zijn de voorraden ook voor ruim 92 procent vol. In Nederland gaat het ook goed, waarover later meer.

De prijs van 173 euro voor een megawattuur is overigens nog altijd fors hoger dan een jaar geleden, toen die nog op 40 euro stond. Daarvóór was de prijs zelfs nog lager.

In Nederland is afgelopen week veel minder gas gebruikt dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. Al maanden ligt het gasverbruik in ons land fors lager. Zo werd tussen 29 september en 5 oktober dagelijks 538 gigawattuur gas gebruikt door huishoudens en bedrijven. Dat is maar liefst 38 procent minder dan in voorafgaande jaren.

Het lagere gebruik komt onder meer doordat gas veel duurder is dan in het verleden, waardoor mensen en bedrijven zuiniger zijn geworden. Ook hebben energiecentrales de afgelopen tijd minder gas gebruikt voor de productie van elektriciteit. In plaats daarvan kozen de centrales voor bijvoorbeeld steenkool.

De gasvoorraad in Nederland is inmiddels voor 92,8 procent gevuld. Een van de vier opslagen, namelijk die in Alkmaar, is zelfs tot aan de rand toe vol. Twee van de drie andere zitten voor meer dan 90 procent vol. Alleen de opslag in Bergermeer blijft wat achter.

Aanvankelijk was het plan om de gasvoorraad op 1 november voor 80 procent te hebben gevuld. Dat doel is een tijdje geleden al bereikt. Het kabinet wil nu doorgaan met het vullen van de voorraden, om klaar te zijn voor een eventuele strenge winter.

