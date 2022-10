Duurzaam en inclusief speelgoed populair door 'maatschappelijke ontwikkelingen'

Klimaatneutraal en inclusief speelgoed is populair in 2022, melden experts van bol.com . Zij hebben de trends van dit jaar in kaart gebracht. "Maatschappelijke ontwikkelingen zijn vaak van invloed op trends. Dat zien we duidelijk terug", zegt Marcel de Looper, speelgoedexpert van de webwinkel.

Door Noémi van de Pol

Duurzaam speelgoed heeft al langer een prominente plek in speelgoedland, maar dit werd eerst vooral gedreven door de duurzame ambities van speelgoedmerken zelf. Zo maakte fabrikant Mattel Barbie-poppen van gerecycled plastic en maakte Playmobil duurzame sets.

De vraag vanuit consumenten is inmiddels ook toegenomen, zegt de expert. "De klimaatcrisis maakt mensen bewuster van het belang om, ook bij het kopen van speelgoed, duurzame keuzes te maken."

Nu er steeds meer wordt gepraat over diversiteit en inclusiviteit, is het volgens De Looper logisch dat merken hun aanbod hierop aanpassen. "En ook consumenten staan hier steeds meer voor open, het is belangrijk dat alle kinderen zichzelf kunnen herkennen in het speelgoed dat beschikbaar is."

Steeds meer merken spelen hierop in en introduceren inclusief speelgoed. Zo heeft LEGO diverse figuren in een rolstoel.

Volgens de speelgoedexpert is ook de invloed van de coronajaren nog terug te zien in de trends. "Geïnspireerd op de tijd die mensen samen thuis hebben doorgebracht, zijn spelletjes nog steeds enorm populair." Ook zijn mensen in de coronajaren meer gaan knutselen, waardoor ook modelbouw weer populair is.

Aanbevolen artikelen