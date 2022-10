Invoering nieuw pensioenstelsel loopt weer vertraging op

De wet die nodig is voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zal niet per 1 januari ingaan. Minister Carola Schouten schrijft in antwoorden op Kamervragen dat ze de invoering van de wet uitstelt naar 1 juli 2023. De komende weken buigt de Tweede Kamer zich nog drie keer over de ingewikkelde wet, en de Eerste Kamer moet er ook nog over debatteren.

Door onze economieredactie

Schoutens voorganger moest de nieuwe wet, waarin de regels van het nieuwe stelsel staan, al eens met een jaar uitstellen. Dat kwam doordat er veel reacties kwamen toen er om kritiek en suggesties van betrokken partijen was gevraagd.

Toen werd ook de deadline waarop werkgevers, werknemers en fondsen moesten overstappen op het nieuwe stelsel verzet: naar 1 januari 2027. Die deadline blijft nu vooralsnog staan, maar het is niet ondenkbaar dat de betrokken partijen straks toch om meer tijd vragen.

Het nieuwe stelsel moet toekomstbestendiger zijn: mensen worden steeds ouder, dus komen steeds meer gepensioneerden bij. De nieuwe regels zorgen ervoor dat de uitkering bij economische voorspoed sneller hoger uitvalt, en bij tegenvallers eerder naar beneden wordt bijgesteld.

