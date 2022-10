Dop zit voortaan vast aan de frisdrankflessen van Coca-Cola

Het zal even wennen worden, maar vanaf deze week hebben de kleine frisdrankflesjes uit de stal van Coca-Cola een dop die vast blijft zitten aan het flesje. Binnenkort volgen ook de grotere flessen en meer merken.

Door Eva Schouten

Met de stap loopt de bottelaar vooruit op de wettelijke verplichting dat de dop niet meer gescheiden wordt van de fles, vanaf medio 2024. "Dan is het verplicht, maar we konden die stap nu al maken, dus doen we het ook", zegt Jaap Wassink, directeur Coca-Cola in Nederland.

Een flesje of fles openmaken gaat nog op dezelfde manier zoals we gewend zijn, alleen blijft de dop dan 'hangen' aan het ringetje dat altijd al aan de dop vastzit voordat je die los draait. "Het zal even wennen worden", zegt Wassink. "Want we doen het al heel lang anders." Coca-Cola komt daarom ook met een campagne om te laten zien hoe het werkt.

Toen het bedrijf afstapte van de plastic verpakkingen waarin de sixpack blikjes zaten, moesten mensen daar ook aan wennen. "We hebben dat plastic vervangen door karton en dan viel er in het begin wel eens een blikje uit." Dat risico is er bij de flesjes niet; het dopje kan juist niet meer vallen.

'Als je echt wilt, krijg je dop er nog wel af'

"Als je enorme kracht gebruikt en het per se wilt, zal je de dop er heus nog wel af krijgen", zegt de directeur. "Maar bij normaal gebruik gebeurt dat niet."

De flessen én doppen kunnen zo gezamenlijk ingezameld worden. "Als wij alles terugkrijgen, kunnen we er nieuwe flessen van maken. En het helpt om zwerfafval te reduceren."

Coca-Cola weet ook wel dat dit niet dé oplossing is tegen zwerfvuil en plastic soep. "Het is een stap", zegt Wassink. Behalve genoemde merken introduceert de bottelaar de nieuwe dop later ook op bijvoorbeeld Fuze Tea en watertjes. "Voor het eind van dit jaar heeft de meerderheid van de flessen een dop die bij de fles blijft."

Coca-Cola is marktleider in frisdranken in Nederland en heeft veertien verschillende merken.

