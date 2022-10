GGD kan deze vaccinatiecampagne toe met veel kleinere 'prikbrigade'

Waar de GGD bij eerdere vaccinatiecampagnes nog tienduizenden prikkers en bellers inzette, is dat aantal nu teruggebracht tot iets meer dan 13.000. Dat laat de GGD aan NU.nl weten.

Met deze bezetting moeten 700.000 prikken per week gezet kunnen worden. "Daar komen we nu nog lang niet aan." Bij eerdere rondes was volgens de woordvoerder nog sprake van vaccinschaarste, wat nu niet het geval is. "En dit is een voorzorgscampagne."