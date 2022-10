Beveiligers op Schiphol krijgen nieuw rooster en 2,50 euro per uur erbij

Delen via E-mail

Beveiligers op Schiphol krijgen er structureel 2,50 euro per uur bij. Ook de roosters en pauzes worden aangepast. Dat hebben de luchthaven en vakbonden donderdag bekendgemaakt.

De beveiligers op Schiphol krijgen vanaf november 2,50 euro per uur extra boven op het brutoloon dat in de cao is vastgelegd. Bij elkaar kunnen de lonen voor beveiligers op Schiphol met zo'n 40 procent stijgen.