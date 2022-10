Energierekening komend jaar met nog eens 10 euro per maand omhoog

Delen via E-mail

De netbeheerders willen vanaf 1 januari 2023 hun tarief met zo'n 10 euro per maand verhogen. Dat blijkt uit het tariefvoorstel dat ze bij toezichthouder ACM hebben ingediend. Dit bedrag komt dus nog boven op wat consumenten betalen voor hun verbruik.

De kans is groot dat het tarief dat ze voorstellen ook het bedrag wordt dat bij de rekening kan worden opgeteld. Ook al moet de ACM daar formeel nog mee instemmen.

De ACM erkent dat het om een fikse verhoging gaat. "Dat heeft te maken met de investeringen die de netbeheerders moeten doen in de energietransitie en de hoge energieprijzen."

De toezichthouder laat in november weten hoe groot de verhoging precies zal zijn. De wijziging gaat dan op 1 januari 2023 in. Ook grootverbruikers zullen naar verwachting meer moeten betalen voor het transport.

De netbeheerder is eigenaar van de gasleidingen en elektriciteitskabels en verzorgt het transport van gas en stroom. In elke regio is één netbeheerder actief, dus je kunt geen beheerder kiezen.