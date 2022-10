Gaan de beloofde maatregelen echt helpen tegen de armoede?

De inflatie is torenhoog, energieprijzen stijgen snel en steeds meer mensen in ons land moeten de eindjes aan elkaar knopen. Kortom, de armoede in Nederland is actueel. Het kabinet beloofde per 1 januari maatregelen te nemen, maar of dit genoeg zal zijn om burgers uit te problemen te helpen, weten we nog niet. Hoe denken experts hierover?

Door Noémi van de Pol

Er is afgesproken dat er een prijsplafond voor energie komt, de minimumlonen en uitkeringen worden verhoogd en de inkomstenbelasting wordt verlaagd. "Het valt natuurlijk nog te bezien wat deze maatregelen gaan doen voor de burger", zegt Anna Custers, lector armoede-interventies aan de Hogeschool van Amsterdam. "Maar de maatregelen die nu op tafel liggen zijn zeer welkom".

Al is het nog steeds een druppel op de gloeiende plaat. Als je volledig recht hebt op de verhoging van de huur- en zorgtoeslag, zou je er in januari 50 euro per maand bij krijgen. Dat terwijl het dagelijks leven in september 17,1 procent duurder was dan in dezelfde maand een jaar eerder. "Begrijp me niet verkeerd, alle beetjes helpen. Maar deze maatregelen zullen er niet voor zorgen dat mensen niets meer tekort komen", zegt de onderzoeker. Mensen zullen nog steeds veel moeten besparen.

Daarnaast is er binnen de aangekondigde maatregelen niet echt ruimte voor maatwerk. "Zo wordt er op dit moment een hoop geld weggegooid," zegt emeritus lector Roeland van Geuns, verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. "Er zijn ook veel mensen met een midden- of hoog inkomen die de belastingteruggave voor energie niet nodig hebben, maar zij krijgen het geld wel. Wat als we dat geld zouden gebruiken voor structurele oplossingen, zoals het isoleren van huizen?"

Toeslagen aanvragen te ingewikkeld

Het ondersteunen en compenseren zal op korte termijn Nederlanders wel helpen die nu de rekeningen niet meer kunnen betalen. Maar volgens Van Geuns is het nu veel te moeilijk om die compensatie aan te vragen, waardoor mensen het vertrouwen in de overheid verliezen.

Het toeslagenschandaal is een goed voorbeeld van hoe dit al eens is fout gegaan, volgens Van Geuns. "Het systeem is zo moeilijk geworden dat mensen bang zijn geworden om toeslag aan te vragen." Terwijl veel mensen die toeslag wel echt nodig hebben om rond te komen.

Het toeslagensysteem bestaat al jaren, dus dit is niet alleen een probleem van deze tijd. Maar aangezien de huidige situatie ervoor zorgt dat steeds meer mensen toeslagen nodig hebben, is dit volgens Van Geuns hét moment om dit aan te pakken.

"Kijk ook naar de manier waarop die toeslagen uitgekeerd worden, adviseert Custers. "Het kan zijn dat je met je huidige baan een bepaalde toeslag krijgt, maar als je vervolgens meer gaat werken, heb je wellicht geen recht meer op die toeslag."

Als je dit niet goed genoeg in de gaten houdt, kan het zijn dat je het weer moet terugbetalen, vaak lang nadat je het hebt ontvangen. "Dat kan weer financiële problemen geven. Het stelsel zou eenvoudiger gemaakt kunnen worden. Dan zouden we dit kunnen voorkomen."

Oog voor het individu

Hoewel maatregelen tegen armoede op dit moment erg belangrijk zijn, is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor de impact die ze hebben op het individu, volgens Marjolein Odekerken, onderzoeker naar schulden en armoede bij het Verwey-Jonker Instituut. In armoede leven betekent niet alleen dat je geen geld hebt, dit gaat vaak ook gepaard met sociale uitsluiting en eenzaamheid.

Niet-materiële voorzieningen zijn daarom juist nu heel belangrijk als het gaat om armoedebestrijding, volgens Odekerken. "Uit onderzoek komt naar voren dat mensen vooral behoefte hebben aan hulp op een persoonlijk, menselijk niveau." Denk aan een buddy, voor jongeren met betalingsachterstanden.

Laat het nou net zo zijn dat het persoonlijke contact steeds meer naar de achtergrond is verdwenen. "Het is wegbezuinigd, kijk maar naar de buurthuizen die zijn verdwenen. Hierin kan, of beter gezegd moet, de overheid ook in investeren om het armoedeprobleem op te lossen."







