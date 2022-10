Schade Nord Stream volgens Zweden waarschijnlijk ontstaan door grove sabotage

Grove sabotage bij de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 is volgens Zweedse onderzoekers het meest waarschijnlijke scenario. De Zweden voeren een onderzoek uit naar de schade die aan drie van de vier buizen van de systemen is ontstaan.

Nord Stream 1 is eigendom van een consortium waarin het Russische Gazprom meerderheidsaandeelhouder is. Nord Stream 2 is volledig in handen van de Russen. Die zeggen dat zij niet de benodigde vergunningen krijgen om ook onderzoek te kunnen doen.