Bakje koffie in de ochtend wordt bijna een luxe

Koffiedrinkers zijn in een jaar tijd flink meer gaan betalen voor hun bakkie. In augustus betaalden Nederlanders in de supermarkt ruim 22 procent meer voor koffie dan een jaar eerder, becijferde het Europese statistiekbureau Eurostat

Door onze economieredactie

Daarmee steeg de koffieprijs in Nederland harder dan in de EU als geheel. Daarvoor noteerde Eurostat een prijstoename van 7 procent. "Recente prijsstijgingen maken van een kopje koffie in de ochtend bijna een luxe", aldus Eurostat.

In Finland steeg de prijs voor koffie op jaarbasis met 44 procent het hardst. Ook in Litouwen, Zweden, Estland, Hongarije en Letland meldt Eurostat een toename van minstens 30 procent.

De ochtendroutine van Nederlanders die hun kop koffie met melk of suiker drinken valt nog duurder uit. De prijzen van suiker en volle of magere melk, stegen in een jaar met respectievelijk 13 en zo'n 19 procent.

