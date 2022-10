Primark introduceert 'ladies only'-paskamers in Britse winkels

Primark is van plan paskamers voor alleen vrouwen te introduceren in zijn Britse winkels, nadat er de laatste tijd veel zorgen waren geuit over de gemengde paskamers.

Door onze economieredactie

Enkele weken geleden liepen twee mannen een pashokje in een Primark-filiaal in Cambridge binnen terwijl een vrouw zich daarin aan het verkleden was. De vrouw filmde het voorval en zette dit op Instagram. Het filmpje veroorzaakte veel ophef in de Britse media.

"Wij willen dat onze winkels plekken zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt", laat Primark in een verklaring weten. "We vinden het vervelend om te horen dat dit niet de ervaring is geweest die sommige mensen hadden in onze paskamers."

Het bedrijf laat op zijn website weten dat er naast aparte ruimtes met alleen kleedkamers voor vrouwen ook langere gordijnen in de paskamers komen. Daarnaast zullen in een groot deel van de winkels ook nog gecombineerde paskamers aanwezig zijn.

Voorlopig zullen de 'ladies only'-paskamers alleen in het Verenigd Koninkrijk te vinden zijn. Of Primark de kleedkamers voor vrouwen ook in andere landen gaat introduceren, is nog niet duidelijk.

