Niet alles wordt duurder: deze tien dingen werden juist goedkoper

De inflatiecijfers liegen er niet om en voor ons gevoel wordt alles duurder. Bij heel veel dingen is dat ook zo. Maar niet alles. NU.nl vroeg bij statistiekbureau CBS een top tien op van goederen en diensten die vergeleken met een jaar geleden het meest in prijs zijn gedaald.

Met stip op één staat de hondenbelasting. Daar was een hondenbezitter in augustus van dit jaar 13 procent minder aan kwijt dan een jaar eerder. "In een aantal gemeenten is dit afgeschaft", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. "Dus daar is de daling 100 procent. Het kan wel zo zijn dat het in andere gemeenten duurder is geworden."