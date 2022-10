Vrees voor duurdere benzine door lagere olieproductie OPEC-landen

Automobilisten hoeven voorlopig niet op flink lagere brandstofprijzen te rekenen, doordat olieproducerende landen woensdag besloten minder op te pompen. Dat meldt Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers. De oliekartels OPEC en OPEC+ maakten woensdag bekend dat ze vanaf november per dag twee miljoen vaten olie minder op de markt brengen.

Dit kan ertoe leiden dat tanken duurder wordt of dat de daling van de pompprijzen op z'n minst wordt beperkt. Na een piek in juni met benzineprijzen van zo'n 2,50 euro per liter werd tanken in ons land steeds goedkoper, terwijl de olieprijzen mondiaal ook hard omlaaggingen. Dit komt door onder meer vrees voor een recessie, want als de economie minder goed draait, is er vaak minder vraag naar olie.