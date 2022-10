Inflatie stijgt naar recordhoogte van 14,5 procent, energie grote boosdoener

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Goederen en diensten waren vorige maand gemiddeld 14,5 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS . Nooit eerder heeft het statistiekbureau zo'n hoge inflatie gemeten. Met name gas en elektriciteit schoten de afgelopen twaalf maanden in prijs omhoog.

Naast energie, dat maar liefst 200 procent duurder was dan een jaar geleden, zijn vooral voeding en vervoer in prijs gestegen. Ook onderwijs en kleding zijn duurder geworden.

Het CBS berekent de prijzen van energie op basis van nieuwe contracten. Dit betekent dat de werkelijke inflatie mogelijk lager ligt, omdat lang niet alle huishoudens in september een nieuw energiecontract hoefden af te sluiten. Het statistiekbureau werkt aan een nieuwe methode voor het meten en berekenen van energieprijzen.

Vrijdag werd al bekend dat de prijsstijging volgens de Europese rekenmethode vorige maand 17,1 procent bedroeg. Het verschil tussen de Nederlandse en de Europese manier van berekenen zit in de kosten voor de eigen woning: die worden in de Nederlandse methode wel meegenomen en in de Europese niet.