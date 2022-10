Verlies voor Floriade loopt verder op door tegenvallende bezoekcijfers

Delen via E-mail

Almere gaat nog meer verlies lijden door de Floriade, doordat de tuinbouwexpo nog minder bezoekers trekt dan werd gehoopt. Het verwachte verlies zal 6,6 miljoen euro hoger uitvallen dan eerder werd gedacht en ook het bezoekerscijfer is weer naar beneden bijgesteld, schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoorden op raadsvragen.

Kort na de opening in april werd dat getal al bijgesteld naar 800.000 betalende bezoekers. Later werd het nogmaals naar beneden bijgesteld tot 680.000 bezoekers.

De Floriade gaat aanstaande zaterdag dicht. Nu het einde nadert, gaat het college van burgemeester en wethouders uit van 650.000 tot 680.000 bezoekers, maar slechts 600.000 bezoekers is ook nog mogelijk.

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet komen omdat ze de toegangsprijs te hoog vinden. Zeker in deze tijd van hoge inflatie is dat een bezwaar. Daarnaast heeft de pandemie ervoor gezorgd dat mensen minder vaak een dagje uitgaan. Ook speelt mee dat de expo vlak na de opening nog niet helemaal af was, waardoor veel potentiële bezoekers niet zijn gekomen.