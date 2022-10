Elektriciteit van Essent wordt bijna 20 procent duurder door latere prijswijziging

Stroom wordt bij energieleverancier Essent in november bijna een vijfde duurder dan het geval zou zijn geweest als de tarieven al deze maand waren verhoogd.

Essent en enkele andere energieleveranciers maakten vorige maand bekend dat ze hun tarieven per 1 oktober fors wilden verhogen. Maar volgens toezichthouder ACM waren de bedrijven te laat, omdat ze dergelijke verhogingen minimaal dertig dagen van tevoren moeten aankondigen. De energiebedrijven hadden hun klanten pas later op de hoogte gebracht.

Bij Essent wordt de energie wel duurder dan vorige maand was aangekondigd. Het elektriciteitstarief gaat voor klanten met een variabel contract met 19 procent omhoog. Bij gas is het verschil 8 procent. De toename is iets minder groot bij klanten die korting krijgen omdat ze al lang bij de energieleverancier zitten.

De verhogingen komen boven op de in september aangekondigde verhogingen, die ook al zeer fors waren. Op die manier wil Essent in de laatste twee maanden net zoveel extra inkomsten hebben als in de situatie waarin het bedrijf de tarieven per 1 oktober had kunnen verhogen.