Woningprijzen in derde kwartaal gedaald met bijna 6 procent

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning is in het derde kwartaal uitgekomen op 425.000 euro. Dat is een daling van 5,8 procent ten opzichte van het tweede kwartaal, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Door Ertan Basekin

De woningmarkt wordt rustiger en ruimer. Tegen het einde van het derde kwartaal stonden ruim 30.000 woningen te koop. Met een plus van 80 procent op jaarbasis zet de groei van het woningaanbod volgens NVM door.

Het toegenomen aanbod en de gematigde ontwikkeling van de verkoopprijs zorgen voor wat meer ruimte en keuze in de markt. De gemiddelde prijsstijging op jaarbasis komt uit op 2 procent. Dat verschil is kleiner dan de afgelopen jaren, toen de prijs op jaarbasis met zo'n 20 procent steeg.

Toch is nog steeds 64 procent van alle verkochte woningen in het derde kwartaal boven de vraagprijs van de hand gedaan. De gemiddelde verkoopprijs van woningen lag daarbij 3 procent boven de vraagprijs.

In het derde kwartaal werden bijna 32.500 bestaande woningen verkocht, wat vergelijkbaar is met dezelfde periode vorig jaar. Het merendeel daarvan werd nog steeds boven de vraagprijs verkocht. Er zijn ook nog grote regionale verschillen.

'Extreem verhitte markt bereikt keerpunt'

Volgens waarnemend NVM-voorzitter Lana Gerssen blijkt uit de cijfers dat de extreem verhitte markt van het afgelopen anderhalf jaar een keerpunt heeft bereikt.

"De gekte op de huizenmarkt is eraf, aangezien er minder extreme biedingen worden gedaan. “Het aantal bezichtigingen neemt af. Consumenten zijn bezorgd over de oorlog in Oekraïne, de stijgende energierekening en de torenhoge inflatie. Ook de absurde overbiedingen op woningen nemen af."

Gerssen kan niet aangeven of deze ontwikkelingen ook doorzetten in het huidige kwartaal. Voor starters en eenverdieners blijft het nog steeds een moeilijke markt. "Zij vallen buiten de boot, onder meer vanwege de stijgende rente. Het is lastig voor deze groep om de financiering rond te krijgen. Dat geldt niet voor doorstromers, zij kunnen vaak een deel van hun hypotheek meenemen. Datzelfde geldt voor tweeverdieners en kopers die door hun ouders worden geholpen."

De waarnemend NVM-voorzitter geeft verder aan dat de prijsdaling die van kwartaal op kwartaal is gemeten relatief bescheiden is, afgezet tegen de extreme prijsstijgingen van de afgelopen kwartalen. "Toch zijn we nog ver verwijderd van een normale markt. Daarvoor is het aanbod, zowel in aantal als soorten woningen, nog zeker niet toereikend."

