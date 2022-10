Gazprom levert weer gas aan Italië

Delen via E-mail

Italië krijgt sinds woensdag weer Russisch gas aangeleverd via Oostenrijk, meldt staatsgasconcern Gazprom. Door onenigheid tussen het gasbedrijf en de Oostenrijkse autoriteiten stroomde er sinds zaterdag geen gas meer via het Alpenland naar Italië. De problemen zijn inmiddels opgelost, meldt Gazprom.

Door gewijzigde regels moest het Russische bedrijf garanties afgeven om gas via Oostenrijk naar Italië te laten stromen. Dat hoefde voorheen niet. Over de garanties van zo'n 20 miljoen euro is inmiddels overeenstemming bereikt. Het gas stroomt weer, bevestigt het Italiaanse energieconcern Eni.