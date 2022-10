Langere treinen en Kiosk-medewerker als conducteur geen opties voor NS

Reizigersorganisatie Rover pleit ervoor kantoor- en winkelpersoneel van de NS te laten helpen op de treinen om het tekort aan conducteurs op te vangen. Ook zou het bedrijf met langere treinen moeten gaan rijden. De NS ziet de ideeën niet als reële oplossingen voor het personeelstekort, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Door Lennart 't Hart

Op 11 december gaat de nieuwe dienstregeling in. Vanaf die datum rijdt de NS met een tiende minder treinen dan voor de coronapandemie. Dat doet het bedrijf vanwege het aanhoudende personeelstekort. De NS komt met name conducteurs tekort.

Rover-directeur Freek Bos vindt dat de NS te makkelijk treinen schrapt om de personeelsproblemen op te lossen. Zo kunnen medewerkers van bijvoorbeeld NS-winkelketen Kiosk best één keer per week als conducteur werken, vindt hij. Ook al moet de winkel daardoor sluiten.

"Het is beter om reizigers te vervoeren dan ze met koffie op het perron te laten wachten op een trein die niet komt", zegt Bos tegen NU.nl. Ook kantoorpersoneel kan volgens hem makkelijk een dag helpen in de trein. "Cijfers berekenen kan op de andere vier dagen ook wel."

'Op de trein werken is een vak'

Volgens de NS is het niet zo eenvoudig. "Het is echt een vak om op de trein te werken. Mensen die op kantoor of in een winkel werken, kunnen niet zomaar als conducteur in de trein aan de slag", zegt een woordvoerder.

Vanwege het personeelstekort zet de NS soms kortere treinen in. Het bedrijf wil op lange treinen van gemiddeld acht rijtuigen namelijk twee conducteurs hebben. "Vanwege de (sociale) veiligheid en de service die we reizigers willen bieden."

Maar volgens Bos kan er prima één conducteur op een lange trein werken. "Nu staan mensen soms opgepropt in een korte trein en dat is ook hartstikke onveilig", zegt hij. De NS vindt dat geen goed idee. "We willen de werkdruk niet nog verder verhogen", reageert de woordvoerder.

Meer ontevreden reizigers

Ondertussen groeit de ontevredenheid van reizigers. Zo ontving Rover in september 60 procent meer klachten dan in dezelfde maand in 2019. Bos: "We zien een trendbreuk sinds de NS vanaf begin september met minder treinen rijdt."

De NS betreurt het dat reizigers ontevredener zijn en klagen over volle treinen. Volgens een woordvoerder zijn er gemiddeld genomen genoeg zitplaatsen beschikbaar, "maar heb je daar niks aan als je 's ochtends moet staan".

Hoe het personeelstekort op de trein wél opgevangen moet worden, weet de NS op dit moment nog niet. "Al mag duidelijk zijn dat het blijven schrappen van treinen op de lange termijn geen oplossing is", aldus de woordvoerder.

Aanbevolen artikelen