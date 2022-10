Gasopslagen in Frankrijk en België zijn volledig gevuld

De Franse gasopslagen zijn volledig gevuld. Ook in België kan er geen gas meer bij in de opslagen. In Duitsland zijn de voorraden inmiddels grotendeels aangevuld.

Door onze economieredactie

Europese landen willen in aanloop naar de winter hun gasvoorraden zo ver mogelijk aanvullen. Dit doen ze, omdat de gastoevoer vanuit Rusland de laatste maanden onder grote druk is komen te staan.

Volgens toezichthouder Commission de régulation de l'énergie (CRE) heeft Frankrijk bijna 130 terawattuur aan gas opgeslagen. Dat komt neer op twee derde van het Franse verbruik in een normale winter. België heeft minder opgeslagen, maar kan via pijpleidingen veel gas uit Noorwegen invoeren. Beide landen hopen dat de voorraden nu groot genoeg zijn om de winter door te komen.

In Duitsland, de grootste economie van Europa, is de voorraad nog niet helemaal aangevuld. De opslagen zijn nu voor ruim 92 procent gevuld, heeft de Duitse toezichthouder bekendgemaakt. De oosterburen waren tot voor kort zeer afhankelijk van gas uit Rusland.

Ook in ons land zijn de gasopslagen voor ruim 92 procent gevuld, meldt de Europese belangenvereniging voor gasinfrastructuur GIE. Daarmee is het oorspronkelijk doel om de voorraden op 1 november voor 80 procent gevuld te hebben ruimschoots gehaald. De komende tijd worden de Nederlandse opslagen verder gevuld.

