Eigenaar Nord Stream zegt toedracht explosies niet te mogen onderzoeken

De beheerder van gaspijplijn Nord Stream 1 krijgt geen toestemming om de toedracht van de ontploffingen van vorige week te onderzoeken. Zweedse en Deense autoriteiten willen het in Zwitserland gevestigde Nord Stream AG, dat in Russische handen is, geen vergunning geven om ter plekke uit te zoeken wat er is gebeurd, meldt het bedrijf.