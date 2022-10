Einde van iconisch papieren kaartje van Parijse metro is in zicht

Toeristen en anderen die met de metro in Parijs reizen, kunnen dat binnenkort niet meer doen met het bekende papieren kaartje. De beheerder van het metrosysteem in de Franse hoofdstad stapt over op modernere manieren van betalen, zoals afrekenen met een smartphone. Daarmee komt na ruim 120 jaar een einde aan het iconische ticket.

Door onze economieredactie

Île-de-France Mobilités wilde eigenlijk al eerder af van het papieren kaartje met de bruine magneetstrip. Maar door onder meer het wereldwijde chiptekort en de coronacrisis kon het ov-bedrijf dat niet.

Nu begint de beheerder alsnog met het uitfaseren van het ticket. Zo worden onder meer de kaartjesautomaten weggehaald. Als alles volgens planning verloopt, is het kaartje in 2025 definitief verdwenen.

Dan heeft het ticket 125 jaar dienstgedaan als vervoersbewijs. Op 19 juli 1900 om 1.00 uur werd het eerste kaartje gebruikt. Dat gebeurde als onderdeel van de Wereldtentoonstelling, die dat jaar in de lichtstad werd gehouden.

De Fransen zijn verzot op het rechthoekige kaartje en zien het als onderdeel van hun cultuur en het leven in Parijs. In het verleden verschenen diverse liedjes en films waarin het ticket een rol speelt.

