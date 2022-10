Jumbo neemt directie op de schop na terugtreden Frits van Eerd

Supermarktconcern Jumbo past de aansturing van het bedrijf aan nu mede-eigenaar en algemeen directeur Frits van Eerd tijdelijk is teruggetreden. De topman trad terug, nadat hij was gehoord als verdachte in een onderzoek naar witwaspraktijken.

Door Eva Schouten

Jumbo maakt nu bekend dat Ton van Veen, de voormalig financiële topman, voorlopig leidinggeeft aan het directieteam.

"De recente ontwikkelingen rondom Frits laten ons niet onberoerd. Vanzelfsprekend krijgt hij alle steun en respect bij het moeilijke besluit zich tijdelijk terug te trekken uit de Jumbo-directie", zegt voorzitter van de raad van commissarissen en Frits' vader Karel van Eerd.

Jumbo maakte op 23 september bekend dat Frits van Eerd een stap terug zou doen. "Dit is in het belang van Jumbo en maakt het ook mogelijk voor Frits om zich volledig te concentreren op zijn persoonlijke situatie", meldt de supermarktketen.

Ook Collette Cloosterman-Van Eerd, een zus van Frits, krijgt een nieuwe positie. Zij krijgt "een verbindende rol tussen de organisatie, de raad van commissarissen (rvc) en de familie."

Jumbo benadrukt dat de hele affaire het supermarktbedrijf niet raakt. "De familie, de rvc en de Jumbo directie benadrukken dat alle belanghebbenden erop kunnen vertrouwen dat de Jumbo strategie staat als een huis

Aanbevolen artikelen