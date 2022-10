Aantal toeristen in Spanje kruipt richting normaal niveau

Delen via E-mail

Het aantal toeristen dat in augustus vakantie vierde in Spanje, komt volgens voorlopige cijfers uit op ruim 8,8 miljoen. Dat is nog wel minder dan de dik tien miljoen uit 2019, maar 70 procent meer dan vorig jaar, meldt statistiekbureau INE