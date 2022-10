Veel minder oversluiters, wel meer nieuwe hypotheekaanvragen

Delen via E-mail

In het afgelopen kwartaal daalde het totale aantal aanvragen voor een hypotheek met bijna 14 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, tot iets boven de 100.000. Volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN) dat deze cijfers bijhoudt, zijn het uitsluitend oversluiters geweest die zorgden voor de daling.

"Met name de oversluiters trekken zich terug uit de hypotheekmarkt. Het aantal aanvragen voor het oversluiten daalde met meer dan 30 procent tot 41.500", aldus HDN. Het aantal aanvragen voor het kopen van een huis, steeg nog wel. Met iets meer dan 5 procent tot ruim 61.000.

In september, de laatste maand van het voorgaande kwartaal, waren er iets meer dan 44.000 aanvragen voor een lening voor het kopen van een huis, het oversluiten, of zogenoemde bijsluiten. "Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van een jaar eerder."